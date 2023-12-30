Большинство американцев назвали уходящий год плохим для себя и их семей

Телеканал Fox News обнародовал данные, которые получились в результате социологического опроса. Жителей Соединенных Штатов спрашивали, был ли удачным или нет 2023 год для членов их семей. Количество людей, ответивших отрицательно, набралось в районе 66%, то есть фактически две трети. Правда, тех, кто счел этот год плохим лично для себя, насчитали заметно меньше. Их всего 53%.

Стоит отметить, что результаты этого года хуже, чем в 2022 году. Год назад число тех, кто называл уходящий год плохим для Америки, было 67%. А тех, кто считал его неудачным для семьи – только 52%.