Роскачество объяснило, что делать с соседскими деревьями на участке

Эксперт Поздняков назвал способ борьбы с соседскими деревьями

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Самостоятельно спиливать деревья соседа нельзя, даже если ветви нависли над участком или повредили забор. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, дерево принадлежит тому, на чьем участке растет. Спилить или повредить его без разрешения — значит нарушить закон и рискнуть столкнуться с требованием компенсации. При этом владелец соседнего участка вправе требовать устранения помех, если дерево мешает.

Что делать? Сначала зафиксировать проблему: сфотографировать дерево, составить акт при свидетелях. Если нужно, получить заключение эксперта о состоянии дерева и поврежденного имущества. Затем направить соседу письменную претензию: описать нарушение и предложить срок для обрезки ветвей, ремонта забора или удаления дерева. Если сосед проигнорирует — идти в суд.

Ранее стало известно, что дачники Подмосковья бросились закрывать сезон.

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