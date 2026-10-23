Разбор операции в соцсетях: Моссуд наложил штраф на клинику за снимки пациентки

Московский суд частично удовлетворил иск пациентки к крупному медицинскому центру и лечащему врачу за публикацию материалов с ее операцией на лице. Клиника выложила в соцсеть видеозапись доклада с фотографиями до и после процедуры, а также подробностями диагноза и хода лечения без согласия женщины. Заявительница требовала взыскать 5 млн рублей с клиники и 3 млн рублей с хирурга, однако суд оценил моральный вред в 40 тысяч рублей. Об этом передает РИА Новости.