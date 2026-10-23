Разбор операции в соцсетях: Моссуд наложил штраф на клинику за снимки пациентки
РИА Новости: потребовать 8 млн за разбор операции в соцсети решила москвичка
Московский суд частично удовлетворил иск пациентки к крупному медицинскому центру и лечащему врачу за публикацию материалов с ее операцией на лице. Клиника выложила в соцсеть видеозапись доклада с фотографиями до и после процедуры, а также подробностями диагноза и хода лечения без согласия женщины. Заявительница требовала взыскать 5 млн рублей с клиники и 3 млн рублей с хирурга, однако суд оценил моральный вред в 40 тысяч рублей. Об этом передает РИА Новости.
Детали судебного разбирательства и решение суда
- Суть претензии: публикация на официальной странице медучреждения в соцсетях видеозаписи доклада с клиническим случаем пациентки (включая фотографии лица «до и после», диагноз и описание хода операции) без ее согласия.
- Финансовые требования истицы:
- С медицинского центра: 5 миллионов рублей;
- С лечащего врача: 3 миллиона рублей.
- Решение Московского суда:
- Установлен факт отсутствия отдельного согласия пациентки на обработку и распространение персональных данных и изображений;
- Требования удовлетворены частично: в пользу истицы присуждено 40 тысяч рублей;
- С клиники также взыскана государственная пошлина и нотариальные расходы на сумму менее 20 тысяч рублей.
- Контекст: в сентябре в Москве косметолога Шоиру Назуллоеву приговорили к трем годам колонии по делу о гибели пациентки в частной клинике.