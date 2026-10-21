Ссылка в QR-коде: аферисты выманивают деньги под видом инспекторов труда

REGIONS: Роструд сообщил о рассылке поддельных предписаний работодателям

Общество

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) зафиксировала новую схему обмана, нацеленную на российский бизнес. Злоумышленники рассылают работодателям поддельные предписания о якобы выявленных нарушениях трудового законодательства и требуют предоставить сведение или оплатить услуги. В фальшивых документах мошенники ссылаются на «камеральные проверки», именуют себя «экспертами по административной практике» и размещают QR-коды, ведущие на сторонние фишинговые сайты. Роструд призвал предпринимателей сохранять бдительность и разъяснил, как отличить подлинное предписание от фальшивки. Об этом сообщает REGIONS.

Как распознать обман и проверить документ Роструда

  • Суть схемы: мошенники рассылают фиктивные решения о проверках с QR-кодами, требуя введения персональных данных или внесения оплаты.
  • Признаки фальшивки: упоминание «камеральных проверок Роструда», должности «экспертов по административной практике», а также переход по QR-коду на сторонние ресурсы.
  • Требования к настоящему документу:
    • Соответствие типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития № 151;
    • QR-код обязателен и должен вести исключительно на запись в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ);
    • Информирование организаций по закону № 248-ФЗ осуществляется через ЕРКНМ и личный кабинет на портале «Госуслуги».
  • Горячая линия для проверки: при получении подозрительных предписаний обращаться в Центральную МТИ труда по телефону 8 (495) 343-95-98.

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