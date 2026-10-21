Ссылка в QR-коде: аферисты выманивают деньги под видом инспекторов труда

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) зафиксировала новую схему обмана, нацеленную на российский бизнес. Злоумышленники рассылают работодателям поддельные предписания о якобы выявленных нарушениях трудового законодательства и требуют предоставить сведение или оплатить услуги. В фальшивых документах мошенники ссылаются на «камеральные проверки», именуют себя «экспертами по административной практике» и размещают QR-коды, ведущие на сторонние фишинговые сайты. Роструд призвал предпринимателей сохранять бдительность и разъяснил, как отличить подлинное предписание от фальшивки. Об этом сообщает REGIONS.