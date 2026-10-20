Роструд назвал самые травмоопасные отрасли: кто в зоне риска?

Наибольшее число тяжелых и смертельных случаев на производстве зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве и на транспорте. Об этом ТАСС сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков.

«Есть статистика по общему количеству случаев производственного травматизма с тяжелым или смертельным исходом. Здесь на первом месте обрабатывающее производство, затем стройка, транспорт, сельское хозяйство и добывающая промышленность», — сказал Иванков.

Он также отметил, что при расчете числа пострадавших на одну тысячу работающих картина меняется: первое место занимает строительство, второе — транспорт, далее следуют сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность.

Ранее сообщалось о том, что через пять лет вырастет спрос на механиков и инженеров.