Роструд назвал самые травмоопасные отрасли: кто в зоне риска?
Глава Роструда Иванков: травматизм лидирует в обрабатывающем производстве
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Наибольшее число тяжелых и смертельных случаев на производстве зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве и на транспорте. Об этом ТАСС сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков.
«Есть статистика по общему количеству случаев производственного травматизма с тяжелым или смертельным исходом. Здесь на первом месте обрабатывающее производство, затем стройка, транспорт, сельское хозяйство и добывающая промышленность», — сказал Иванков.
Он также отметил, что при расчете числа пострадавших на одну тысячу работающих картина меняется: первое место занимает строительство, второе — транспорт, далее следуют сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность.
Ранее сообщалось о том, что через пять лет вырастет спрос на механиков и инженеров.