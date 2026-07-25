Бургеры из McDonald’s и стейки: утреннее меню самых богатых людей мира
Миллиардеры из списка Forbes вовсе не стремятся к изысканному правильному питанию по утрам. Илон Маск отдает предпочтение белковым стейкам и пончикам, Джефф Безос обходится без смартфонов и выбирает осьминога, а Уоррен Баффетт строго рассчитывает бюджет на фастфуд в зависимости от фондового рынка, пишет Турдом.
Завтраки Илона Маска и Джеффа Безоса: от белка к осьминогам
Утренние ритуалы IT-гигантов строятся на контрасте здорового рациона и ярких гастрономических предпочтений.
- Илон Маск (состояние — $744 млрд): предпочитает белковый старт дня из стейка и яиц, чтобы избежать скачков глюкозы и поддерживать стабильную энергию. При этом Маск не скрывает любви к сладкому, иронично заявляя в соцсетях, что каждое утро съедает по пончику.
- Джефф Безос (состояние — $243,9 млрд): вместе с супругой Лорен Санчес начинает день с чашки кофе и общения без гаджетов. При этом Безос способен удивить выбором блюд — во время одной из бизнес-встреч он заказал на завтрак средиземноморского осьминога с яйцом-пашот.
Оба предпринимателя подчеркивают, что комфортное утро задает настроение для решения масштабных задач.
Утренний ритуал Уоррена Баффетта: фастфуд и котировки рынка
Легендарный инвестор сохраняет многолетнюю привычку, привязанную к точным финансам.
- Уоррен Баффетт (состояние — $141 млрд): по дороге в офис Berkshire Hathaway в Омахе регулярно заезжает в McDonald’s.
- Финансовый ритуал: сумма на завтрак, которую дает ему супруга, напрямую зависит от утреннего поведения рынка — это либо $2,61, либо $2,95, либо $3,17. На эти деньги Баффетт берет один из трех вариантов бургеров со свининой, беконом или сыром, всегда расплачиваясь без сдачи.
Скромность в еде не мешает главе инвестиционного холдинга удерживать позиции одного из богатейших людей планеты.