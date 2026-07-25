Бургеры из McDonald’s и стейки: утреннее меню самых богатых людей мира

Илон Маск (состояние — $744 млрд): предпочитает белковый старт дня из стейка и яиц, чтобы избежать скачков глюкозы и поддерживать стабильную энергию. При этом Маск не скрывает любви к сладкому, иронично заявляя в соцсетях, что каждое утро съедает по пончику.

Джефф Безос (состояние — $243,9 млрд): вместе с супругой Лорен Санчес начинает день с чашки кофе и общения без гаджетов. При этом Безос способен удивить выбором блюд — во время одной из бизнес-встреч он заказал на завтрак средиземноморского осьминога с яйцом-пашот.