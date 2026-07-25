В Петербурге простились с актером из сериала «Тайны следствия» Дмитрием Поднозовым
Teleprogramma.org: в Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
Прощание с Дмитрием Поднозовым прошло в его родном театре «Особняк», сообщает Teleprogramma.org. Церемония была закрытой — по решению семьи журналистов на панихиду не пустили.
В первые минуты в зале находилось около десяти человек, однако к зданию театра приходило много людей, многие держали в руках гвоздики. Прощание началось в 10:00 мск 25 июля и прошло в камерной, но трогательной атмосфере.
Поднозова не стало 20 июля. Он являлся сооснователем и бессменным художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк». Ему было 64 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак легких, который диагностировали у него в декабре 2025 года.
Болезнь развивалась стремительно. В июне представители театра сообщали, что состояние Поднохова удалось стабилизировать и обеспечить профессиональную поддержку, но существенного улучшения не произошло. Родные актера организовывали сбор средств на терапию, однако спасти его не удалось.
Ранее стало известно о смерти звезды сериала «Шаманка» Василия Заржецкого.