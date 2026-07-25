До 8 часов ожидания: какие рейсы в Турцию, Ереван и Европу задерживаются 25 июля

В двух десятках городов России были введены временные ограничения на полеты. В результате сотни пассажиров столкнулись с многочасовыми задержками внутренних и международных рейсов, а также риском опоздать на стыковки в европейские страны.

Причины сбоя и география задержек

Введение плана «Ковер» привело к весомым сдвигам в расписании крупнейших авиаузлов.

Ограничения на прием и отправку воздушных судов ночью и утром затронули почти 20 городов. Туристы, планировавшие вылететь на Средиземноморское побережье или в страны СНГ, вынуждены ждать отправления от 3 до 8 часов. Наиболее сложная ситуация сложилась в следующих регионах:

Уфа: рейс в Стамбул задерживается более чем на 8 часов , в Ереван — на 5 часов , в Анталью — на 4,5 часа . Вылеты в Сочи и Санкт-Петербург отложены более чем на 6 часов .

Самара: вылет в Анталью перенесен на 6 часов , в Минеральные Воды — на 5 часов .

Нижний Новгород: задержка рейса в Анталью составила 7 часов , в Тбилиси — 3 часа .

Казань: вылеты в Стамбул и Анталью отложены примерно на 4 часа.

Многие пассажиры из-за смещения графика рискуют упустить стыковочные рейсы в европейские страны.

Ограничения на Урале и текущая обстановка

Действие спецрежима распространилось и на ключевые уральские аэропорты.

На текущий момент ограничения на прием и вылет самолетов сохраняются в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Пассажирам настоятельно рекомендуется отслеживать статус своих вылетов на онлайн-табло перед выездом в аэропорт.

Авиакомпании и аэропорты работают над восстановлением расписания по мере снятия запретов.