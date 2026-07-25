До 8 часов ожидания: какие рейсы в Турцию, Ереван и Европу задерживаются 25 июля
В двух десятках городов России были введены временные ограничения на полеты. В результате сотни пассажиров столкнулись с многочасовыми задержками внутренних и международных рейсов, а также риском опоздать на стыковки в европейские страны.
Причины сбоя и география задержек
Введение плана «Ковер» привело к весомым сдвигам в расписании крупнейших авиаузлов.
Ограничения на прием и отправку воздушных судов ночью и утром затронули почти 20 городов. Туристы, планировавшие вылететь на Средиземноморское побережье или в страны СНГ, вынуждены ждать отправления от 3 до 8 часов. Наиболее сложная ситуация сложилась в следующих регионах:
- Уфа: рейс в Стамбул задерживается более чем на 8 часов, в Ереван — на 5 часов, в Анталью — на 4,5 часа. Вылеты в Сочи и Санкт-Петербург отложены более чем на 6 часов.
- Самара: вылет в Анталью перенесен на 6 часов, в Минеральные Воды — на 5 часов.
- Нижний Новгород: задержка рейса в Анталью составила 7 часов, в Тбилиси — 3 часа.
- Казань: вылеты в Стамбул и Анталью отложены примерно на 4 часа.
Многие пассажиры из-за смещения графика рискуют упустить стыковочные рейсы в европейские страны.
Ограничения на Урале и текущая обстановка
Действие спецрежима распространилось и на ключевые уральские аэропорты.
На текущий момент ограничения на прием и вылет самолетов сохраняются в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Пассажирам настоятельно рекомендуется отслеживать статус своих вылетов на онлайн-табло перед выездом в аэропорт.
Авиакомпании и аэропорты работают над восстановлением расписания по мере снятия запретов.