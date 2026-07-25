«Мне нужны сыр и колбаса»: Диана Шурыгина просит экс-возлюбленного привезти в СИЗО продукты

Скандального известная звезда Первого канала Диана Шурыгина продолжает находиться в столичном СИЗО «Печатники». Девушка оказалась за решеткой 8 июля после того, как нарушила условия домашнего ареста. С тех пор ее жизнь кардинально изменилась: с Бали, где она снимала квартиру за ₽300 тысяч в месяц, она переместилась в камеру, где, по слухам, сокамерницы заставляют ее мыть санузлы.

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash, Шурыгина обратилась с просьбой к своему бывшему жениху Святославу Гусеву и попросила его привезти продукты, в том числе чай, кофе, мед, сыр, масло, докторскую колбасу и пюре быстрого приготовления.

Девушка пожаловалась, что не может получить свои вещи, и отметила, что родственники ни разу не навестили ее за все время пребывания в СИЗО.

Особенно трогательно Шурыгина упомянула о своей собаке породы чихуахуа по кличке Чиззу. Питомец остался на Бали под присмотром знакомого блогерши.

Напомним, Диану арестовали в июне по делу о съемке и продаже порнографических видеоматериалов в мессенджере Telegram. Позднее были задержаны еще двое фигурантов: модель Настя Холод, которая снималась в одном из роликов с Шурыгиной, и немец Людвиг Кричкер, которого называют продюсером одной из блогерш.

Ранее стало известно, чем Диана Шурыгина занимается в СИЗО.