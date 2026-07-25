Конец июля — золотая пора спада летней жары, когда ночи становятся все прохладнее, а световой день заметно убывает. В этот период природа начинает подавать человеку первые сигналы о том, каким окажется август и когда ждать прихода осенней сырости.

Многие дачники и любители отдыха на природе внимательно наблюдают за состоянием неба, поведением птиц, насекомых и утренними осадками. Многовековой опыт наблюдений позволяет составить точный прогноз погоды без помощи сложных приборов.

Особое внимание 26 июля издавна придавалось утренней росе, поведению грачей и ласточек, а также желтизне первых листьев на деревьях.

Коротко: главное о дне

Ясный и сухой день 26 июля предвещает теплое и погожее начало осени.

Отсутствие росы на траве с утра — верный знак близкого и затяжного ливня.

Поведение грачей и ласточек безошибочно указывает на приближение похолодания.

По верхушкам лип и берез в этот день судили о сроках прихода первых заморозков.

Главные природные приметы 26 июля

В этот день было принято с самого раннего утра наблюдать за состоянием атмосферы и осадками.

Если утром 26 июля на траве выпала обильная роса — весь день порадует сухой, ясной и солнечной погодой.

Если росы с утра нет вовсе и трава остается сухой — во второй половине дня или к вечеру обязательно прольется дождь.

Если с утра над низинами стелется густой туман, который быстро рассеивается с восходом солнца — впереди ждает период устойчивого тепла.

Если во время дождя слышен гулкий, непрерывный гром — скорый ливень сменится прохладным ветром.

Что предсказывает поведение птиц и насекомых

Живая природа мгновенно реагирует на смену атмосферного давления, предупреждая о переменчивости погоды.

Если грачи собираются в большие стаи и с шумом кружат над полями — в скором времени установится прохладная погода.

Если ласточки и стрижи летают совсем низко над самой водой — быть дождю и сильному ветру.

Если комары и мошкара к вечеру вьются тучами — следующий день будет жарким и солнечным.

Если утки и гуси активно ныряют и хлопают крыльями по воде — стоит ждать резкой смены погоды и осадков.

Приметы на урожай и будущую осень

По состоянию деревьев и заготовкам судили о том, какими будут предстоящие месяцы.

Если к 26 июля липа начинает активно желтеть снизу — осень придет ровно в свой срок, а если сверху — холода настанут раньше обычного.

Если в лесу уродилось много темно-синей черники и брусники — предстоящая зима окажется суровой и морозной.

Если день 26 июля выдался сухим и теплым, то и весь август порадует хорошей погодой для уборки урожая.

Какая погода будет завтра

На следующий день, 27 июля, природа продолжит свой привычный летний ход. Если утренние туманы рассеиваются быстро, конец июля порадует комфортным теплом, идеальным для садово-огородных дел, заготовки ягод и отдыха на свежем воздухе.