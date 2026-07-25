Стало известно, сколько на своих спектаклях заработает звезда сериала «Чики» Горбачева

Звезда сериала «Чики» и фильма «Аритмия» Ирина Горбачева готовится к премьере своего авторского проекта — театральной исповеди с элементами эксцентрики, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

В основу спектакля лягут реальные события из ее жизни, и актриса не боится быть откровенной. Первый показ состоится во Дворце на Яузе в Москве, где цены на билеты варьируются от ₽16,5 тысяч до ₽25 тысяч. При полном зале организаторы могут заработать более ₽13 млн.

Второй спектакль пройдет в Театре «Маска», билеты там чуть доступнее — от ₽13,8 тысяч до ₽25 тысяч, но потенциальная выручка все равно впечатляет — около ₽7,5 млн. В сумме два вечера могут принести Горбачевой и ее команде больше ₽20 млн.

Недавно Ирина отметилась на свадьбе Иды Галич в Северной Осетии, где вместе с подругой невесты Катей Новиковой разыграла шуточную драку в стиле нулевых.