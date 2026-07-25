Cын и вдова легендарного рестлера Халка Хогана оказались в центре скандала из-за суда с Майком Тайсоном

Ровно через год после смерти легендарного рестлера Халка Хогана его наследники столкнулись с неожиданными финансовыми претензиями, сообщает Page Six. Компания Tyson 2.0, сооснователем которой является боксер Майк Тайсон, подала иск к семье спортсмена на сумму $10 млн — якобы они являются должниками. Семья покойного считает эти требования необоснованными и намерена оспаривать их в суде.

Судья уже удовлетворил совместное ходатайство сторон и перенес крайний срок подачи иска на 21 октября. До этой даты представители компании и наследства попытаются урегулировать конфликт без суда — на конец сентября назначена процедура медиации. Пока неизвестно, удастся ли сторонам прийти к соглашению, но ясно одно: спор обещает быть громким.

Напомним, что Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) ушел из жизни 24 июля 2025 на 72-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ. Стоимость активов, оставленных рестлером, оценивалась примерно в $5 млн.

Единственным наследником в завещании указан его сын Ник Хоган. Вдова Скай Дейли получила статус пережившей супруги, а дочь Брук Хоган попросила исключить себя из числа наследников — хотя незадолго до смерти отец успел с ней помириться.

Ранее сообщалось, что бывший директор Пьера Нарцисса попал в больницу после конфликта с его матерью.