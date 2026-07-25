В Луховицах отметили День работника торговли

В округе Луховицы прошло торжественное мероприятие ко Дню работника торговли. Представителей отрасли поблагодарили за вклад в развитие экономики муниципалитета и поддержку предпринимательской сферы.



Праздник состоялся на территории экоцентра «Берхино». В мероприятии приняли участие представители торговой отрасли, предприниматели и сотрудники организаций округа.



Во время встречи отмечалось, что торговля остается одним из важных направлений экономики. Благодаря работе предпринимателей и специалистов отрасли продолжают развиваться различные сферы бизнеса, а жители получают доступ к необходимым товарам и услугам.



Директор организаций «Союз» и «Северный» Валерий Подгородецкий поздравил коллег с профессиональным праздником. Он пожелал работникам торговли крепкого здоровья, благополучия в семьях и успехов в работе, а также выразил надежду на скорейшее завершение специальной военной операции и наступление мирного времени.



Индивидуальный предприниматель Ольга Басова также обратилась к представителям отрасли. Она пожелала им стабильности, процветания, благодарных покупателей и новых достижений в предпринимательской деятельности.



С поздравлениями выступил глава округа Луховицы Марк Черемисов. Он отметил, что в муниципалитете продолжают развиваться сельское хозяйство, промышленность, малый и средний бизнес.



По словам главы округа, власти создают условия для развития предпринимательства. Бизнесу оказывают помощь в оформлении документов и получении земельных участков, предоставляют налоговые льготы, сопровождают инвестиционные проекты, поддерживают участие предпринимателей в выставках, конкурсах и форумах.



Во время праздничной церемонии Марк Черемисов вручил работникам торговли почетные грамоты и благодарственные письма. К поздравлениям присоединились председатель окружного Совета депутатов Геннадий Воронин, представители Роспотребнадзора, банковской сферы и других организаций.



В округе Луховицы работают около 1,9 тыс. предпринимателей. На территории муниципалитета действует 292 предприятия розничной торговли, а в сфере потребительского рынка и услуг заняты более 2 тыс. человек.