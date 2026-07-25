«Ему придется взять ответственность за девочку»: Тодоренко призналась, что отпускает старшего сына в поездки

Телеведущая Регина Тодоренко откровенно рассказала о своем подходе к воспитанию сына, пишет Super. Мальчику сейчас семь лет, и он постепенно становится самостоятельным. По словам Регины, ей пока непросто принять эти изменения, но она считает важным готовить ребенка к взрослой жизни.

Тодоренко объяснила, почему дает сыну свободу. По ее словам, и ему когда-то придется взять ответственность за девушку, поэтому она максимально пытается отпускать его подальше от себя.

«Он потихонечку становится взрослым. Мне нелегко с этим мириться пока что. Но это такой мой путь», — сказала Регина.

Ярким примером такого подхода стала недавняя поездка ребенка. Мальчик самостоятельно отправился в Санкт-Петербург к своей подруге, и мама не стала препятствовать этому. Регина считает, что такие шаги помогают ребенку развивать самостоятельность и учиться принимать решения.

Сама Тодоренко подчеркнула, что это только начало долгого процесса. Ее сын растет, и ее задача — не держать его возле себя, а подготовить к тому, чтобы он мог стать опорой для будущей семьи.

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