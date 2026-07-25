Прогноз для метеозависимых на 26 июля: что будет магнитосферой Земли завтра

В воскресенье, 26 июля, геомагнитная обстановка на Земле останется благоприятной и спокойной. Эксперты Лаборатории солнечной активности прогнозируют комфортный день для метеозависимых людей, однако предупреждают, что уже 27 июля ситуация на Солнце начнет меняться.

Прогноз геомагнитной активности на 26 июля

Данные наблюдений показывают отсутствие предпосылок для серьезных возмущений магнитосферы.

Текущий индекс солнечной активности находится на умеренном уровне в 4,1 балла. За последние сутки ученые зафиксировали лишь слабые вспышки класса C, тогда как мощных событий классов M и X не наблюдалось. Вероятность спокойной магнитосферы 26 июля достигает 87%, возбужденного состояния — 10%, а шанс возникновения магнитной бури оценивается всего в 3% при минимальном индексе Ap, равном 5.

Благоприятная гелиогеофизическая обстановка позволит метеозависимым людям провести выходной без недомоганий.

Изменение обстановки 27 июля и рекомендации врачей

Период покоя окажется непродолжительным: уже в начале рабочей недели геомагнитный фон начнет расти.

По предварительным расчетам, 27 июля вероятность перехода магнитосферы в возбужденное состояние существенно возрастет, после чего ситуация вновь стабилизируется к началу августа. Медики напоминают, что специального лечения при магнитных бурях не существует: при головных болях допускается прием привычных обезболивающих, а для профилактики рекомендуют соблюдать питьевой режим, избегать стрессов и высыпаться.

При ухудшении самочувствия эксперты советуют не заниматься самолечением и обращаться к врачу.