«Дети знаменитостей убивают профессию»: Лоза объяснил критику в адрес Пересильд-младшей

17-летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, накануне поступила в Московскую школу кино (МШК). Однако эта новость вызвала волну недовольства и критики, передает Teleprogramma.org. На этот раз к обсуждению подключился певец Юрий Лоза, который заявил, что Пересильд-младшая не должна была поступать в киношколу, так как ее взяли по блату, а не благодаря способностям.

Лоза выразил мнение, что Анна не нуждается в обучении, потому что «уже считает себя звездой». Он также усомнился в ее актерских данных и подчеркнул, что ее появление в кино — результат связей родителей, а не таланта.

«Я гарантирую, что поступает она только для корки. Ну дайте ей корку и не занимайте время. Она все равно учиться не будет», — сказал артист.

Музыкант затронул более широкую проблему: по его словам, дети знаменитостей лишены настоящей мотивации, так как уверены в успехе благодаря фамилии.

«Из-за этого обесценивается профессия артиста, и настоящим талантам труднее пробиться в индустрии», — заявил Лоза.

Особое возмущение общественности вызвал тот факт, что Анна не участвовала в финальном конкурсе наравне со всеми абитуриентами. Девушка была занята на съемках и пропустила заключительный этап, что, по мнению критиков, подтверждает ее привилегированное положение.

Актриса Дарья Мороз, курирующая актерский курс в МШК, встала на защиту Анны. Она сообщила, что девушка прошла все отборочные туры и показала «блестящий результат», а ее отсутствие на финальном конкурсе было заранее оговорено с университетом.

Поддержала Анну и Ольга Бузова. Она призвала хейтеров не судить девушку за ее родителей и напомнила, что талант Анны уже подтвержден ролями во многих российских проектах.