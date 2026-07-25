Выбросить ребенка за борт — это шутка? Протеже Киркорова встала на защиту Водонаевой после громкого заявления

Протеже народного артиста РФ Филиппа Киркорова, певица Марго Овсянникова вступилась за бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву после ее слов о кричащем ребенке, пишет Popcake.

Накануне блогерша оказалась в центре скандала после своего высказывания во время экскурсии на лодке в Майами. Она обратилась к присутствующей на прогулке женщине, чтобы та «выбросила ребенка за борт», так как он всю поездку кричал и мешал других отдыхающим. Слова Водонаевой вызвали бурную реакцию в соцсетях, где ее обвинили в жестокости и бестактности.

Марго заявила, что слова Алены были не более чем шуткой, которую многие просто не поняли.

«Думаю, она просто хотела пошутить, но не все поняли этот юмор», — говорит артистка.

При этом Овсянникова поддержала и саму идею о том, чтобы родители оценивали, способен ли их ребенок выдержать долгие и людные экскурсии.

«Не везде стоит брать с собой детей. Если малыш плачет и портит настроение себе и другим — это проблема родителей, а не окружающих», — добавила она.

Сама Водонаева уже объяснила, что ее фраза была ироничной, и призвала родителей быть ответственнее при выборе мест для отдыха.

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