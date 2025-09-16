Бывший губернатор Курской области Смирнов признался в получении «откатов» на стройках ДНР

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, чиновник признался, что незаконное вознаграждение он получал не только в рамках контрактов на возведение оборонительных сооружений на украинской границе, но и в процессе восстановительных работ в Мангушском районе Донецкой Народной Республики.

По данным следствия, общая сумма так называемых «откатов» за период с осени 2022 года по август 2024-го превысила 30 миллионов рублей. В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) и статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Бывший глава региона полностью признал вину и пошел на сотрудничество со следствием, предоставив показания против своего экс-заместителя Алексея Дедова, который также фигурирует в этом деле. Мещанский суд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для обоих обвиняемых до декабря текущего года. Отмечается, что они активно способствуют расследованию, помогая установить все детали противоправной схемы и изобличая других причастных лиц.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ смогли занять часть Курской области из-за хищений при фортификации.