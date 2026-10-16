Чемоданы в сторону: СДЭК открыл хранение багажа в семи странах

СДЭК запустил временное хранение багажа для туристов в семи странах

Общество

СДЭК и сервис Qeepl запустили временное хранение багажа для туристов в семи странах. С 2 октября услуга стала доступна в Кыргызстане, Армении, Грузии и Турции, где раньше она не действовала. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь российские путешественники могут оставить вещи в пунктах выдачи заказов и не носить их с собой. Ранее услуга работала только в России, Беларуси и Казахстане. Общая география — семь стран. Механика простая: турист выбирает страну и конкретный пункт хранения на сайте или в приложении Qeepl, бронирует место и получает штрихкод. По нему вещи принимают и выдают обратно. Отнести багаж нужно именно в тот пункт, где оформлена бронь.

В России доступно около 4,5 тысячи пунктов хранения, что делает услугу удобной практически в любом крупном городе. Сроки гибкие: можно оставить вещи на несколько часов или дней, при необходимости период продлевается. По статистике СДЭК, чаще всего багаж забирают в течение трёх дней — этого хватает, чтобы переждать стыковку, съездить на экскурсию или не платить за ранний заезд в отель.

Сдавать можно не всё: запрещены продукты питания и легковоспламеняющиеся вещества. Если вещи не упакованы вместе, сотрудники пункта попросят сложить их в коробку. Багаж застрахован на условиях оферты сервиса, размер покрытия зависит от страны. В России страхование обеспечивает «Ингосстрах».

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