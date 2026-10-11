ЗАЭС продолжает работать: Лихачев рассказал о настроении персонала

Обстановка на Запорожской атомной электростанции в целом остается рабочей, а сотрудники сохраняют выдержку и боевой дух, несмотря на продолжающиеся атаки на транспорт и дорогу, соединяющую станцию с Энергодаром. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, сообщает ТАСС .

В Энергодаре продолжаются атаки

По словам Лихачева, город продолжает жить и работать в условиях регулярных обстрелов и атак беспилотников. В качестве примеров он привел два происшествия: 9 октября беспилотник уничтожил продуктовый магазин вместе с товарами, а 10 октября дрон-камикадзе взорвался рядом с медсанчастью № 145, целью атаки, по его словам, был пищеблок.

Росатом помогает городу

Росатом продолжает оказывать Энергодару поддержку. В нее входят поставки продуктов и строительных материалов, помощь в проведении ремонтных работ и финансовая помощь.

Лихачев подчеркнул, что обеспечение безопасности Запорожской АЭС и Энергодара остается приоритетной задачей госкорпорации.