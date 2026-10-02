Доход курьеров может рухнуть в 3–4 раза: что изменится с октября

С 1 октября 2026 года для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих курьерами, изменятся правила сотрудничества с одним заказчиком. Новые ограничения предусмотрены законом о платформенной экономике и могут привести к существенному сокращению доходов тех, кто получает заказы преимущественно от одной компании.

Как рассказал «Газете.Ru» основатель федеральной сети доставки пиццы и роллов «Неместные» Дмитрий Инякин, Федеральный закон № 289-ФЗ устанавливает для самозанятого или ИП лимит работы с одним заказчиком — не более 60 часов в месяц.

Что будет при превышении лимита

Если установленное ограничение нарушается каждый месяц на протяжении полугода, оператор цифровой платформы должен автоматически заблокировать возможность получать новые заказы по связке «исполнитель — заказчик» на два месяца.

Для курьеров, которые привыкли работать только с одной компанией, это может означать снижение дохода в три-четыре раза, считает эксперт. При этом сохранить прежний заработок только за счет увеличения количества часов у того же заказчика не получится.

Формально исполнитель сможет распределять рабочее время между несколькими заказчиками через одну или несколько платформ. Однако такой вариант может создавать дополнительные сложности: придется работать с разными приложениями, перестраивать маршруты и тратить время на переключение между сервисами. В небольших городах выбор заказчиков может быть ограничен.

Агрегаторы могут начать конкурировать за курьеров

По мнению Инякина, ограничение количества часов способно усилить конкуренцию между сервисами доставки за опытных исполнителей.

Компании могут предлагать бонусы и повышенные тарифы, чтобы курьеры отдавали им максимально возможную долю доступного времени. При этом часть исполнителей может предпочесть работу по трудовому договору.

Для сотрудников в штате ограничение в 60 часов по одному заказчику не применяется. Кроме того, трудовые отношения предусматривают оплачиваемые больничные, отпуск и страховое обеспечение.

На рынке могут возникнуть новые риски

Еще один вопрос связан с возможным использованием схем с формальными владельцами бизнеса. Инякин отмечает, что с 5 июля 2025 года за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя через подставных лиц предусмотрена уголовная ответственность.

По словам эксперта, подобные схемы ранее встречались, в частности, на рынке такси, однако усиление ответственности увеличивает связанные с ними риски.

Отдельные преимущества предусмотрены для курьеров, которые оформят добровольное медицинское страхование или заключат договор с негосударственным пенсионным фондом. В таком случае платформа должна предоставлять ежемесячные преференции в размере не менее 2,9% от дохода.

При заработке ₽50 тыс. в месяц такая выплата составит около ₽1,45 тыс., а за год — примерно ₽17,4 тыс.