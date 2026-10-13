Дизель в плюсе: где в Воронежской области проще всего заправить автомобиль

Дизель в плюсе: где в Воронежской области проще всего заправить автомобиль

Общество

В Воронежской области фиксируется постепенное восстановление доступности популярных марок автомобильного топлива на заправочных станциях. По данным мониторинга регионального правительства на утро 13 октября 2026 года, бензин АИ-92 продается более чем на 78% АЗС, АИ-95 — на 71%, а дизельное топливо доступно на 91% станций. Несмотря на позитивную динамику, поставщики продолжают характеризовать обстановку как сложную, в связи с чем лимиты на объем разовой заправки от федеральных сетей пока сохраняются. Об этом информирует сетевое издание «Российская газета».

Региональные власти организовали ежедневный двухразовый мониторинг ситуации, охватывающий почти 200 заправочных станций по всей Воронежской области. По состоянию на 13 октября 2026 года наиболее высокую доступность демонстрирует дизельное топливо, присутствующее более чем на 91% станций.

Среди наиболее востребованных марок бензина АИ-92 доступен на 78% АЗС, а АИ-95 можно приобрести более чем на 71% объектов топливной инфраструктуры. Все поставляемые партии горючего строго соответствуют экологическому стандарту «Евро-5».

Суточная динамика и сокращение дефицита

Власти отмечают, что к вечеру число станций, испытывающих временную нехватку ходовых марок горючего, в среднем сокращается на 10–15% с учетом корректировки суточного спроса и регулярного подвоза топлива.

Поступающие объемы позволяют постепенно снижать напряженность на розничном рынке и закрывать потребности как частного автовладельческого транспорта, так и коммерческих перевозок.

Оценка поставщиков и действующие ограничения

Несмотря на положительные тренды, поставщики горючего продолжают оценивать текущую ситуацию с обеспеченностью топливом как сложную, но полностью контролируемую.

Из-за сохраняющихся логистических нюансов федеральные сети АЗС пока не снимают введенные ранее лимиты на объем бензина, отпускаемого при одной заправке одного автомобиля.

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