Черный цвет постепенно уступает позиции коричневому. Об этом радио Sputnik рассказала стилист Юлия Пелар. По ее словам, осень традиционно ассоциируется с природной палитрой, а коричневый — вовсе не скучная альтернатива черному: это многогранный цвет, который позволяет создавать и спокойные, сдержанные образы, и яркие, необычные сочетания.

Пелар отметила, что черный достаточно контрастный, особенно когда его располагают непосредственно у лица, и такой прием подойдет далеко не каждому.

Стилист Анна Скороходова в разговоре с «Радио 1» назвала главным устаревшим трендом тотальный бежевый гардероб, который многие видели в соцсетях и который, по ее словам, немного надоел. Еще один антитренд — оверсайз. Скороходова советует добавить в бежевый гардероб фактуры: она сочетает шелк с более фактурными поверхностями, и на контрасте это смотрится красиво.

Таким образом, по мнению стилистов, осенний гардероб смещается от контрастного черного и однотонного бежевого к более сложным оттенкам и фактурам — коричневому, природной палитре и сочетанию разных материалов.