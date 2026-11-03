В Красноармейске водитель автобуса изменил маршрут ради спасения человека

В Красноармейске водитель рейсового автобуса № 317 совершил героический поступок, оперативно доставив пассажира с приступом прямо к дверям медсанчасти, сообщил очевидец в городском Telegram-канале. Подробности об этом узнала редакция REGIONS .

Драма развернулась утренним рейсом около 7:30–7:40, когда автобус забирал людей на остановке «Горсовет». На передних сиденьях ехал парень лет 20–25 вместе с товарищем. Неожиданно молодому человеку стало плохо, и у него начались сильные конвульсии — парень буквально бился о подлокотник. Приступ заметили все, включая водителя автобуса.

Одна из пассажирок сразу бросилась вызывать скорую помощь, однако шофер решил не терять драгоценные минуты. Он свернул с привычного маршрута и лично помчал к ближайшей медсанчасти. На месте водитель вместе с другом пострадавшего и другими неравнодушными пассажирами вынес парня на улицу, где его уже встречал медработник с креслом-коляской.

Свидетели происшествия выражают искреннюю благодарность рулевому за мгновенную реакцию. Какой именнно приступ настиг парня не уточняется, но можно быть уверенным, что теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает.