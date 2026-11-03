Безопасность игроков: в Норвегии объяснили отказ от матча против сборной России

В Норвегии объяснили отказ от матча против сборной России

Общество

Норвежский хоккейный союз направил официальное уведомление в Международную федерацию хоккея (IIHF), заявив о категорическом отказе национальной сборной играть против команды России в рамках чемпионата мира 2027 года в Германии. Пойти на этот шаг скандинавская сторона решила после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию и обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям в сезоне-2026/2027. Об этом сообщает портал Life.ru.

Согласно официальному заявлению норвежской федерации, принятое 2 ноября 2026 года решение распространяется исключительно на очный поединок с российской сборной, тогда как остальные матчи группового этапа скандинавская команда намерена провести по расписанию. В норвежской ассоциации объяснили свою позицию последовательным требованием об отстранении России от мирового спорта, а также соображениями безопасности и психологического благополучия хоккеистов, персонала и их семей.

Демарш сборной Норвегии стал первым официальным бойкотом со стороны участников турнира после вердикта CAS. Ранее немецкая хоккейная федерация также выразила обеспокоенность в связи с решением суда и предупредила о возможных сложностях с организацией мирового первенства 2027 года.

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