Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийских конкурсах по ПДД, направленных на профилактику ДТП с участием детей. Их организует Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной».

Так, желающим доступны X Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства»; VII Всероссийского конкурса фото-видео работ по ПДД «Дорожная грамматика зимних дорог детства» и IV Всероссийского конкурса чтецов стихов по ПДД «Азбука безопасности дорожного движения».

Мероприятия реализуют в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности. Участникам нужно будет создать фото или видео-работы на тему правильного поведения детей зимой в конкурсе «Дорожная грамматика зимних дорог детства» в период с 18 ноября по 18 февраля, создать рисунки в конкуре «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» или поучаствовать в конкурсе чтецов «Азбука безопасности дорожного движения» в период с 18 ноября по 26 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.

*Возрастное ограничение 6+