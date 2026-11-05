Замена батарей в квартире: кто обязан платить за протекающий радиатор

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Расходы на ремонт или замену протекающей батареи в квартире могут лечь как на плечи владельца жилья, так и на управляющую компанию, о чем изданию REGIONS рассказал эксперт в сфере строительства Руслан Смирнов.

По словам специалиста, ключевой маркер — наличие отсекающих кранов на подводках к радиатору. Если запорной арматуры нет и отключить элемент отдельно от всего стояка невозможно, батарея считается частью общедомовой системы. В такой ситуации замену и покупку нового оборудования полностью финансирует УК из средств на содержание жилья. Если же краны стоят, радиатор признается собственностью жильца, и платить за работы придется из своего кармана.

Главные правила безопасного ремонта

Смирнов подчеркнул, что даже при самостоятельной оплате замена оборудования требует строгого соблюдения регламента:

  • Обязательный осмотр: Перед стартом работ нужно вызвать представителя УК для оценки схемы подключения.
  • Запрет на самоволку: Самостоятельно сливать воду или перекрывать общедомовой стояк категорически запрещено — это работа коммунальщиков.
  • Согласование параметров: Если планируется изменить количество секций, мощность или место установки батареи, потребуется разрешение УК, иначе можно разбалансировать отопление во всем подъезде.

При любых протечках эксперт советует немедленно вызывать аварийную службу и составлять официальный акт, а все спорные финансовые вопросы решать с коммунальщиками до покупки новой техники.

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