Замена батарей в квартире: кто обязан платить за протекающий радиатор

Расходы на ремонт или замену протекающей батареи в квартире могут лечь как на плечи владельца жилья, так и на управляющую компанию, о чем изданию REGIONS рассказал эксперт в сфере строительства Руслан Смирнов.

По словам специалиста, ключевой маркер — наличие отсекающих кранов на подводках к радиатору. Если запорной арматуры нет и отключить элемент отдельно от всего стояка невозможно, батарея считается частью общедомовой системы. В такой ситуации замену и покупку нового оборудования полностью финансирует УК из средств на содержание жилья. Если же краны стоят, радиатор признается собственностью жильца, и платить за работы придется из своего кармана.

Главные правила безопасного ремонта

Смирнов подчеркнул, что даже при самостоятельной оплате замена оборудования требует строгого соблюдения регламента:

Обязательный осмотр: Перед стартом работ нужно вызвать представителя УК для оценки схемы подключения.

Запрет на самоволку: Самостоятельно сливать воду или перекрывать общедомовой стояк категорически запрещено — это работа коммунальщиков.

Согласование параметров: Если планируется изменить количество секций, мощность или место установки батареи, потребуется разрешение УК, иначе можно разбалансировать отопление во всем подъезде.

При любых протечках эксперт советует немедленно вызывать аварийную службу и составлять официальный акт, а все спорные финансовые вопросы решать с коммунальщиками до покупки новой техники.