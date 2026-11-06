«Охота на паспорта». Крадут персональные данные под предлогом найма на работу

МВД: мошенники крадут паспорта под предлогом оформления на работу в штат

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Мошенники, представляясь работодателями, похищают паспорта, их копии или персональные данные граждан под предлогом оформления в штат. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ, изученные ТАСС.

Злоумышленники публикуют объявления о привлекательных вакансиях. После отклика соискателя в ходе переписки его просят передать паспорт или копию документа якобы для трудоустройства. Стремясь получить работу, человек, как правило, не задумываясь, передает документ, который в результате оказывается у аферистов и может быть использован для хищения денежных средств.

В МВД рекомендуют проявлять бдительность и не передавать паспорт никому и ни под каким предлогом.

Ранее сообщалось о том, что к Черной пятнице 2026 года злоумышленники создали тысячи сайтов-клонов.

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