«Охота на паспорта». Крадут персональные данные под предлогом найма на работу
МВД: мошенники крадут паспорта под предлогом оформления на работу в штат
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Мошенники, представляясь работодателями, похищают паспорта, их копии или персональные данные граждан под предлогом оформления в штат. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ, изученные ТАСС.
Злоумышленники публикуют объявления о привлекательных вакансиях. После отклика соискателя в ходе переписки его просят передать паспорт или копию документа якобы для трудоустройства. Стремясь получить работу, человек, как правило, не задумываясь, передает документ, который в результате оказывается у аферистов и может быть использован для хищения денежных средств.
В МВД рекомендуют проявлять бдительность и не передавать паспорт никому и ни под каким предлогом.
Ранее сообщалось о том, что к Черной пятнице 2026 года злоумышленники создали тысячи сайтов-клонов.