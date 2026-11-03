Ноябрьский грибной кураж: в сосновых лесах Одинцова массово пошли маслята

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко]

В сосновых лесах Одинцовского городского округа начался неожиданный ноябрьский сбор маслят, о чем сообщили местные жители в соцсетях и подтвердил миколог Михаил Вишневский изданию REGIONS.

В то время как большинство любителей «тихой охоты» давно спрятали инвентарь до весны, сосновые массивы Подмосковья преподнесли приятный сюрприз. По словам грибников, ноябрьский улов отличается идеальным качеством: благодаря наступившим заморозкам грибные мухи прекратили активность, поэтому находки радуют плотностью и полным отсутствием червоточин. Жительница Одинцова Галина Иванова призналась, что пошла в лес из любопытства, а вернулась с доверху наполненной корзиной, назвав осенний поход настоящим азартом.

Миколог Михаил Вишневский пояснил, что для позднего роста маслят проливные дожди вовсе не обязательны — нужную влагу грибница получает из густых осенних туманов. Эксперт рекомендует отправляться за урожаем исключительно в сосняки, обращая особое внимание на молодые посадки деревьев возрастом около 20 лет. Главное для грибников — одеваться по погоде, заранее сверять маршруты и соблюдать правила безопасности в холодном лесу.

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Одинцово

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