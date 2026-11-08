В России администрация кладбища сорвала похороны пожилой женщины возле мужа

В Иркутской области родственники умершей в возрасте 99 лет женщины столкнулись с жестким отказом местной администрации согласовать подзахоронение к могиле ее супруга. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на Telegram-канал «112».

Пенсионерка ушла из жизни 1 ноября, однако близкие опасаются, что предать ее земле не удастся даже на девятый день. Место на кладбище было заготовлено заранее, но чиновники неожиданно заблокировали оформление разрешения. Свое решение они объяснили тем, что по воскресеньям погост закрыт для захоронений, хотя провести траурную церемонию днем ранее семье тоже категорически запретили.

Ситуация усугубляется тем, что на прощание с усопшей уже съехались родственники из других регионов. Семья заранее потратила ₽140 тыс. на оплату ритуальных услуг, забронировала ритуальный зал и заказала поминальный обед.

По версии представителя местного похоронного бюро, бюрократические препоны и искусственные затягивания с выдачей разрешений на этом кладбище наблюдаются уже около полугода. Подобные трудности, как утверждается, возникают у тех, кто пользуется услугами неугодных администрации ритуальных агентств. В связи с этим представители похоронной службы намерены обратиться с жалобой в прокуратуру.