В Башкирии разъяснили расчет НДФЛ по 5-ступенчатой шкале

В 2026 году жители Республики Башкортостан будут уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2025 год по новой прогрессивной шкале, состоящей из 5 ступеней. Обновленная система заменила ранее действовавшую двухступенчатую схему. Об этом со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной налоговой службы по Башкирии сообщает информационное издание « UfacityNews.ru ».

Размер налоговой ставки напрямую зависит от суммарного годового заработка гражданина: доход до 2,4 млн рублей облагается по ставке 13%, от 2,4 до 5 млн рублей — 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, а суммы свыше 50 млн рублей — 22%. Повышенный процент применяется исключительно к той части дохода, которая превышает установленный пороговый лимит. К примеру, при годовом доходе в 6 млн рублей налог составит 882 тыс. рублей: 13% с 2,4 млн рублей (312 тыс. рублей), 15% с диапазона от 2,4 до 5 млн рублей (390 тыс. рублей) и 18% с превышения от 5 до 6 млн рублей (180 тыс. рублей).

Действие 5-ступенчатой шкалы распространяется не на все категории доходов. Для процентов по банковским вкладам, дивидендов, доходов от инвестиций и продажи недвижимости сохранена двухступенчатая система (13% до 2,4 млн рублей и 15% свыше этого лимита). Для участников специальной военной операции и работников районов Крайнего Севера действуют льготные условия: 13% при доходе до 5 млн рублей и 15% с суммы превышения. При получении доходов от нескольких работодателей удерживание налога происходит отдельно по месту выплаты, однако по итогам года ФНС выполнит консолидированный перерасчет и направит гражданам единое уведомление на доплату со сроком погашения до 1 декабря.