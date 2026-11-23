В Уфе по требованию прокуратуры «Уфаводоканал» заменил изношенный участок трубопровода и пересчитал платежи жителям после серии прорывов, оставивших несколько домов без воды.

Надзорное ведомство Советского района инициировало проверку в связи с систематическими сбоями в системе холодного водоснабжения. В период с июня по сентябрь на сетях предприятия, обслуживающих четыре многоквартирных здания на улице Цюрупы, регулярно фиксировались утечки. Аварии приводили к длительным отключениям ресурса, а также стали причиной подтопления подвальных помещений, гаражного кооператива и объектов коммерческой недвижимости.

По итогам инспекции виновное должностное лицо коммунальной компании было привлечено к административной ответственности за нарушение нормативов предоставления услуг ЖКХ.

Руководителю организации вынесено официальное представление об устранении нарушений. В пресс-службе прокуратуры отметили, что реализация мер прокурорского реагирования позволила ликвидировать аварийную зону и обеспечить гражданам перерасчет стоимости потребленной холодной воды.