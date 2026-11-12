В Мытищах очевидцы засняли необычный «глазастый» трактор

Общество

Фото: [Подмосковье сегодня/Ангелина Стельмух]

В Мытищах около железнодорожной станции заметили необычный коммунальный трактор, который буквально строит глазки прохожим, сообщили очевидцы в одном из местных пабликов. На него ссылается REGIONS.

На опубликованных кадрах видно, что на лобовом стекле спецтехники красуются большие глаза, из-за чего складывается ощущение, будто машина с интересом разглядывает пешеходов. Подобный тюнинг становится все популярнее среди водителей в Подмосковье — похожий транспорт ранее уже встречали на улицах Щелково. Для оформления используют как обычные наклейки, так и современные светодиодные панели.

Саму идею «оживлять» рабочие машины подсмотрели у роботов-доставщиков, которые транслируют различные эмоции на цифровых экранах. Коммунальщики признаются, что такое украшение помогает поднять настроение жителям, особенно детям, да и самим водителям работать на позитивной технике гораздо приятнее. Местная жительница Светлана отметила, что теперь будет специально высматривать этот необычный трактор на городских улицах.

Тем временем коммунальные службы округа активно готовятся к предстоящему зимнему сезону. Недавно автопарк МБУ «Леспаркхоз» пополнился сразу 63 единицами новой техники, приобретенной по лизингу. В распоряжение специалистов поступили 43 трактора и фронтальных погрузчика, 20 прицепов, 18 бочек и два дискоразбрасывателя — все это оборудование позволит эффективно поддерживать порядок в городе как зимой, так и летом.

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