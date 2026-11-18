Голливудский актер Леонардо ДиКаприо в минувшие выходные отпраздновал свое 52-летие в собственном особняке в Беверли-Хиллз. Как сообщает издание VOICE , в разгар мероприятия к дому звезды фильма Титаник подъехал белый минивэн, из которого вышли полуобнаженные девушки.

По словам очевидцев, прибытие откровенно одетых моделей со стороны напоминало знаменитый эпизод из киноленты Социальная сеть, в котором девушек привозили на закрытую студенческую вечеринку. Сам виновник торжества не вышел встречать гостей на улицу и сумел полностью избежать попадания в объективы дежуривших неподалеку папарацци.

Звездные гости и отношения с Витторией Черетти

Поздравить актера с днем рождения приехали его родные и близкие друзья. В числе приглашенных оказались отец артиста Джордж с мачехой Пегги Энн Фаррар, а также знаменитые коллеги по цеху, включая Аль Пачино, Тоби Магуайра, Орландо Блума, Эдварда Нортона, Кейси Аффлека, Элизабет Бэнкс и Кейли Коуэн.

На празднике также присутствовала возлюбленная Леонардо ДиКаприо — итальянская модель Виттория Черетти. Ее союз с актером опроверг популярный в сети стереотип о том, что артист якобы расстается со всеми девушками, как только им исполняется 25 лет. Пара состоит в отношениях уже три года, а самой Черетти сейчас 28 лет.