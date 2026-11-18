Отношение к компьютерным играм с порочным сценарием вроде GTA верующий человек должен определять по голосу собственной совести, заявил в интервью RT православный священник Владислав Береговой.

По убеждению священнослужителя, если человек руководствуется христианскими принципами, у него даже не возникнет желания посещать злачные места или совершать дурные поступки, пусть и в цифровом пространстве. Внутренний нравственный ориентир сам подскажет, что недопустимые в реальной жизни вещи не стоит переносить и в виртуальную плоскость.

Священник подчеркнул, что тяга к подобным сюжетам служит тревожным сигналом и поводом заглянуть внутрь себя, чтобы оценить, насколько внутренний мир игрока соответствует евангельским идеалам. По его мнению, не стоит погружаться в проекты, где сценарий однозначно построен вокруг порока, демонических сущностей и необходимости выступать на стороне зла. В завершение Береговой напомнил, что индустрия предлагает массу достойных альтернатив, поэтому «свет клином на GTA не сошелся».