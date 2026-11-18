Большинство сотрудников российских компаний не получат массовых премий по итогам года. Выплаты зависят от финансовых результатов работодателя, сообщили «Газете.Ru» эксперты рынка труда.

На обязательные премии, закрепленные в трудовых договорах, могут рассчитывать сотрудники компаний с выполнением планов. В организациях с нестабильным положением выплаты откладывают до завершения финансового года, но и тогда их судьба остается неопределенной. Ключевым специалистам бонусы могут выдать в индивидуальном порядке.

По данным опросов, более трети компаний (36,2%) отказались от годовой премии из-за ухудшения финансовых результатов, еще 46,9% изначально не планировали выплат. Главным фактором стали именно итоги года (56,9%).

«Массовые выплаты требуют больших финансовых затрат, и бизнес в этом году не сможет себе это позволить», — заявила CEO кадрового агентства HRDirect Юлия Карпова. По ее словам, премии будут привязаны к достижению бизнес-показателей, прежде всего финансовых.

HR коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова отметила, что не стоит опасаться за бонусы сотрудникам отраслей, где сложно найти замену — крупного IT, добычи, финансов и части промышленности. В малом бизнесе, рознице и HoReCa годовые премии и так редки: работодатели все чаще заменяют их квартальными бонусами или нематериальной мотивацией.

В IT и Digital ситуация сложнее, чем в предыдущие годы, тогда как в производственных сферах с дефицитом рабочих рук премии могут выплачивать чаще. Курникова прогнозирует сохранение тренда на отказ от массовых годовых премий в 2027 году: компании будут реже платить всем подряд за сам факт наступления декабря, но чаще награждать за конкретный результат.

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