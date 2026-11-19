Льготы для многодетных семей, врачей и учителей: кто вправе претендовать на надел без оплаты
В Госдуме объяснили, кто вправе претендовать на земельный участок бесплатно
Граждане России могут бесплатно оформить в пользование земельный участок по государственным программам на Дальнем Востоке и в Арктике, в рамках мер социальной поддержки для льготников, а также через жилищно-строительные кооперативы с господдержкой, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерину Стенякину.
Наиболее востребованным инструментом остается программа Дальневосточный гектар, по которой любой россиянин вправе взять до одного гектара земли в безвозмездное пользование сроком на пять лет под строительство жилья, ведение сельского хозяйства или запуск бизнеса. По истечении пятилетнего периода участок разрешается оформить в собственность либо перевести в долгосрочную аренду на 49 лет.
С 2021 года аналогичный механизм заработал и в северных территориях страны под названием Арктический гектар. Он распространяется на Карелию, Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Красноярский край, а также Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Подать заявку на участие можно дистанционно через портал Госуслуги или специализированную платформу НаДальнийВосток.рф, при этом средний срок рассмотрения обращения составляет около одного месяца.
Поддержка льготных категорий и жилищно-строительные кооперативы
Помимо территориальных программ, федеральное законодательство гарантирует право на получение земли определенным категориям граждан, хотя конкретные требования и порядок предоставления наделов каждый субъект РФ устанавливает самостоятельно. К числу льготников относятся:
- многодетные семьи;
- Герои России, Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы;
- ветераны боевых действий и участники специальной военной операции;
- люди с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Еще одним действенным механизмом депутат назвала жилищно-строительные кооперативы с государственной поддержкой, которым государство передает земельные массивы на безвозмездной основе. Членами таких объединений могут стать многодетные семьи, молодые ученые, медики, педагоги, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и участники СВО. На возведение жилого дома участникам кооператива отводится от трех до пяти лет.
Для оформления участка гражданам необходимо прежде всего подобрать подходящую под их статус программу, подготовить пакет документов и направить заявление в местную администрацию, региональный департамент имущества, отделение МФЦ или воспользоваться электронными сервисами.