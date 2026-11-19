Граждане России могут бесплатно оформить в пользование земельный участок по государственным программам на Дальнем Востоке и в Арктике, в рамках мер социальной поддержки для льготников, а также через жилищно-строительные кооперативы с господдержкой, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерину Стенякину .

Наиболее востребованным инструментом остается программа Дальневосточный гектар, по которой любой россиянин вправе взять до одного гектара земли в безвозмездное пользование сроком на пять лет под строительство жилья, ведение сельского хозяйства или запуск бизнеса. По истечении пятилетнего периода участок разрешается оформить в собственность либо перевести в долгосрочную аренду на 49 лет.

С 2021 года аналогичный механизм заработал и в северных территориях страны под названием Арктический гектар. Он распространяется на Карелию, Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Красноярский край, а также Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Подать заявку на участие можно дистанционно через портал Госуслуги или специализированную платформу НаДальнийВосток.рф, при этом средний срок рассмотрения обращения составляет около одного месяца.

Поддержка льготных категорий и жилищно-строительные кооперативы

Помимо территориальных программ, федеральное законодательство гарантирует право на получение земли определенным категориям граждан, хотя конкретные требования и порядок предоставления наделов каждый субъект РФ устанавливает самостоятельно. К числу льготников относятся:

многодетные семьи;

Герои России, Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы;

ветераны боевых действий и участники специальной военной операции;

люди с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Еще одним действенным механизмом депутат назвала жилищно-строительные кооперативы с государственной поддержкой, которым государство передает земельные массивы на безвозмездной основе. Членами таких объединений могут стать многодетные семьи, молодые ученые, медики, педагоги, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и участники СВО. На возведение жилого дома участникам кооператива отводится от трех до пяти лет.

Для оформления участка гражданам необходимо прежде всего подобрать подходящую под их статус программу, подготовить пакет документов и направить заявление в местную администрацию, региональный департамент имущества, отделение МФЦ или воспользоваться электронными сервисами.