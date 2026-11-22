О том, какие приметы, запреты и традиции связаны с датой 23 ноября 2026 года, когда по народному календарю вспоминают Родиона и Ераста, говорится в материале stav.aif.ru . Издание собрало церковные памятные даты, поверья и погодные наблюдения на этот день, чтобы напомнить, чего стоит избегать и на что обратить внимание.

В церковном календаре этот понедельник выпадает на 23-ю седмицу по Пятидесятнице — поста нет, но венчания в храмах не проводят. Верующие чтят апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия (учеников и сподвижников первых учеников Христа, проповедовавших в I веке), мученика Ореста врача, а также священномученика Прокопия Херсонского и других новомучеников XX столетия. В народе дату называют Родионом и Ерастом, Ерастовым днем или Родионом Ледоломом: к этому времени реки и озера покрывались льдом, но он оставался хрупким, поэтому ходить и ездить по нему считалось опасным. На 23 ноября также приходятся Всемирный день молодежи, Международный день акварели, День Фибоначчи, Международный день имидж-консультанта, День эспрессо, День орехов кешью и шуточный День вставания с той ноги. Именины отмечают Александр, Алексей, Борис, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Макар, Марк, Михаил, Николай, Нестор, Петр, Родион, Анна, Екатерина и Ольга.

День по старинным поверьям подходит для добрых дел, подготовки к зиме и спокойного семейного общения. Верующие молятся апостолам Ерасту и Родиону и мученику Оресту, делятся едой и ненужной одеждой с нуждающимися, а скотоводы освящают в храме хлеб и соль для здоровья домашних животных. Также принято мысленно поприветствовать зиму, доделать важные осенние дела, утеплить дом и провести время с родными в мире.

Чего следует избегать 23 ноября: не занимать деньги самим и не давать в долг (особенно последние средства — вместе с ними можно отдать благополучие или завязнуть в выплатах), не хвастаться успехами и достатком, не делиться с посторонними секретами личного счастья и не оставлять дом без хлеба, соли и базовых припасов. Под запретом также ссоры с близкими (особенно перед сном — обида может затянуться на месяцы), отказ в помощи, грубость с гостями и одинокими людьми, спешка в крупных делах и прогулки или поездки по ненадежному льду.

Народные приметы в этот день подсказывают, какой будет погода в ближайшее время и зимой. Утренний туман сулит оттепель, иней на деревьях — мороз, а вечерний иней — сильный снегопад. Дождь обещает слякотную и малоснежную зиму вплоть до 6 декабря (дня Митрофана), сильный ветер — метель, восточный ветер — долгие холода, обильный снег — скорую оттепель, а сочетание мороза и снега — суровую зиму. Если же день выдастся теплым и солнечным, рожденным в эту дату сулят долгую и счастливую жизнь.