Прокуратура по трудовым вопросам Бразилии сообщила о спасении домработницы в городе Эмбу-дас-Артес штата Сан-Паулу. Женщина более тридцати лет трудилась без оплаты и выходных в условиях, которые ведомство квалифицировало как приравненные к рабству.

«Двенадцатого ноября... домработница, подвергавшаяся более трех десятилетий эксплуатации, не получавшая зарплату и проживавшая в унизительных условиях, была спасена из жилого дома», — приводит сообщение регионального ведомства его официальный сайт.

По данным прокуратуры, женщина поселилась в этом доме в начале 1990-х годов. На протяжении трех десятилетий она выполняла уборку, стирала одежду, следила за порядком и ежедневно ухаживала за собаками, при этом не получив ни одного выходного дня. Жила она в комнате без вентиляции на верхнем этаже здания, а для мытья использовала ведро с водой.

После освобождения прокуратура по трудовым вопросам провела переговоры с семьей работодателей. В результате были признаны трудовые права женщины, ей выплатили причитавшиеся средства, а также назначили пожизненную пенсию в качестве компенсации морального ущерба. Домработницу передали социальным службам Эмбу-дас-Артес, которые обеспечат ей дальнейшую помощь, размещение и защиту.

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