В 2026 году в России зафиксирован заметный рост интереса к автомобильным сигнализациям с функцией дистанционного запуска двигателя — число установок увеличилось примерно на 50% по сравнению с прошлым годом, об этом сообщает Автоновости дня со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Борисова . Наибольшую активность проявляютвладельцы автомобилей старше пяти лет.

По оценке специалиста, спрос поддержало снижение цен на оборудование: стоимость ряда востребованных моделей за год уменьшилась на 20–30%, благодаря чему функция автозапуска появилась даже в недорогих охранных комплексах стоимостью ₽10–15 тыс.. В холодный сезон эта опция позволяет заранее прогреть мотор и салон перед поездкой, не выходя из дома, поэтому главным мотивом покупателей становится повседневный комфорт, а не дополнительная защита от угона. Пик обращений приходится на период с сентября по декабрь, когда спрос превышает летние показатели в 1,5–2 раза.

Технические нюансы установки и предупреждение об экономии на монтаже

Вместе с тем Дмитрий Борисов предостерег водителей от экономии на профессиональной установке оборудования. Некорректное подключение способно вызвать сбои в работе штатной электроники автомобиля, особенно в современных машинах, включая модели китайских марок.

Для правильной работы дистанционного запуска на многих автомобилях требуется специальный модуль обхода штатного иммобилайзера: