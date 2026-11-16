Солнце ушло в спячку: вспышечная активность на звезде практически прекратилась — ждать ли магнитную бурю 17 ноября

Общество

Геомагнитная обстановка на Земле в понедельник, 16 ноября 2026 года, остается спокойной — «зеленая» серия продолжается уже восьмой день подряд. При этом вспышечная активность на Солнце практически прекратилась: за минувшие сутки зафиксировано всего четыре слабые вспышки, а утром в понедельник произошла еще одна.

Несмотря на наличие пятен на видимой стороне звезды, реальной активности почти нет, и в ближайшие два-три дня показатели могут полностью опуститься до нуля. Специалисты отмечают, что звезда вошла в фазу затишья, которая на текущей стадии солнечного цикла способна затянуться на месяц и дольше.

Прогноз магнитных бурь на 17 ноября

Спокойная геомагнитная обстановка может прерваться уже во вторник, 17 ноября, когда Земли достигнет возмущенный поток солнечного ветра из очередной небольшой корональной дыры. Математические модели оценивают вероятность развития слабой магнитной бури в 56%, еще 35% приходится на умеренные геомагнитные возмущения («желтый» уровень), и лишь в 9% случаев магнитосфера останется полностью спокойной. При этом ученые обращают внимание на компактные размеры самой корональной дыры, поэтому даже в случае начала магнитной бури она окажется кратковременной.

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