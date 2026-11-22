Во вьетнамском Нячанге местная полиция обнаружила пожилую россиянку с амнезией, которая не способна объяснить, при каких обстоятельствах очутилась за границей, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza. Сейчас правоохранители и волонтеры пытаются установить ее прошлое и найти близких.

Пенсионерку заметили в западной части курортного города. Она назвала свое имя — Лидия Васильевна Упорова, однако из-за возраста и проблем со здоровьем практически ничего не смогла рассказать ни о родственниках, ни о прежнем адресе проживания.

Местные силовики проверяют, из какого региона приехала женщина и есть ли у нее родня во Вьетнаме, но пока зацепок нет. Чтобы пробудить воспоминания, полицейские возят россиянку по улицам Нячанга в надежде, что она узнает знакомые дома или кварталы, однако и эта мера результатов не дает.

Тем временем к ситуации подключились добровольцы: они добиваются, чтобы Лидию Васильевну на время поисков приютили в социальном центре.