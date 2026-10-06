Дома разрушены, есть погибший: что известно об атаке БЛПА на Подмосковье

В Московской области в результате атаки беспилотников погиб 20-летний мужчина, еще шесть человек пострадали. Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 185 БПЛА в 16 муниципалитетах, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, передает РБК.

Где пострадали люди

В Покровском мужчина с осколочными ранениями был доставлен в больницу. В Истре госпитализировали двух жителей Ядромина и Горок, одному из них предстоит операция.

Еще три человека обратились за медицинской помощью в деревне Ляхово городского округа Домодедово. После осмотра и оказания помощи они отказались от госпитализации.

Погибший находился в поселке Радумля Солнечногорского округа. Им оказался 20-летний мужчина.

В Подмосковье повреждены дома и автомобили

В Истре повреждения получили 10 частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине. Также пострадали хозяйственные постройки и два автомобиля.

В деревне Покровское Волоколамского округа повреждены фасад и остекление частного дома. В селе Лобаново городского округа Домодедово загорелся жилой дом, а еще один дом был разрушен в Барыбино. На месте работают спасатели и другие экстренные службы.

К Москве за ночь направились более 650 дронов

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:00 5 октября до 5:00 6 октября в сторону Московского региона направились более 650 беспилотников. Большую часть из них силы ПВО уничтожили на дальних рубежах.

На подлете к Москве были сбиты 106 БПЛА.

На фоне атаки Росавиация вводила ограничения в работе четырех московских аэропортов. На момент публикации Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково работали в штатном режиме.