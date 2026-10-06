Более ₽1 млрд на пособия беременным: как получить выплату в Подмосковье?

Более ₽1 млрд направлено на выплату единого пособия беременным женщинам Подмосковья. В 2026 году Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области назначило эту меру поддержки свыше 7 тыс. будущих мам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 98% женщин обратились за выплатой онлайн — через портал «Госуслуги».

Право на пособие имеют жительницы Подмосковья, вставшие на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности. При назначении применяется комплексная оценка нуждаемости: учитываются доходы и имущество семьи. Доход каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев должен быть не ниже 8 МРОТ (в 2026 году — не менее ₽216 744). В отдельных случаях требование не применяется или уменьшается при объективных причинах, одной из которых является сама беременность.

При расчете среднедушевого дохода учитываются зарплата, стипендии, пенсии, пособия, доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости, проценты по вкладам, алименты и другие выплаты. С 1 октября в перечень включены поступления на банковские счета и вклады членов семьи за 12 месяцев. При этом учитываются не все операции: исключение составляют переводы между членами семьи и собственными счетами, а также поступления с единого налогового счета. Эксперимент по совершенствованию оценки финансового положения семьи проходит в трех регионах, включая Московскую область, и продлится до 31 декабря 2026 года.

Заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин подчеркнул, что отделение заботится о том, чтобы будущие мамы на ранних сроках получали поддержку. Он назвал единое пособие одной из самых востребованных мер для семей с небольшим доходом. При одобрении заявления выплата назначается с месяца постановки на учет, но не ранее 6 недель беременности. Пособие выплачивается за полный месяц независимо от даты постановки на учет или родов. В Московской области его максимальный размер — ₽22 112. Чтобы выплату не приостановили, женщине необходимо регулярно посещать медицинскую организацию.

Напомним, в Москве назначением единого пособия занимаются органы соцзащиты, заявление подается через mos.ru. Жителям Московской области следует обращаться в Отделение Соцфонда — через личный кабинет на Госуслугах, клиентскую службу или МФЦ. Вопросы можно задать по единому телефону 8 (800) 100-00-01.