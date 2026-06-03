Четыре удаления в первый же день: глава Рособрнадзора рассказал, на чем попались выпускники
Музаев: четыре выпускника лишились права сдавать ЕГЭ из-за нарушений
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в первый же день проведения Единого государственного экзамена из аудиторий удалили четырех выпускников. Его слова передает РИА Новости.
По данным чиновника, один из школьников был выдворен за использование средств связи, еще трое попались со шпаргалками. Музаев уточнил, что речь идет об экзаменах по химии, литературе и истории, которые состоялись 1 июня.