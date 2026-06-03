Четыре удаления в первый же день: глава Рособрнадзора рассказал, на чем попались выпускники

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в первый же день проведения Единого государственного экзамена из аудиторий удалили четырех выпускников. Его слова передает РИА Новости .

По данным чиновника, один из школьников был выдворен за использование средств связи, еще трое попались со шпаргалками. Музаев уточнил, что речь идет об экзаменах по химии, литературе и истории, которые состоялись 1 июня.