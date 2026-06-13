«Финальный день аномальной жары»: синоптик Леус рассказал, когда в Москве и Подмосковье ждать ливни с грозой

О том, какая погода ждет жителей столицы и области в субботу и воскресенье, 13-14 июня, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Свой прогноз метеоролог опубликовал на страницах собственного телеграм-канала.

«Москва: финальный день аномальной жары», — отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По информации эксперта, синоптическую ситуацию в столичном регионе в ближайшие часы будет определять теплый сектор циклона. Центр атмосферного вихря в середине дня расположится над Новгородской областью. При этом на запад Подмосковья окажет влияние холодный атмосферный фронт.

По информации синоптика, в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, а местами прогнозируются ливни, сопровождающиеся грозами. В столице, уточняет специалист, грозовые дожди наиболее вероятны во второй половине дня в субботу, 13 июня.

«Температура воздуха +28…+30°, по области +26…+31°. Ветер южный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст., что ниже нормы», — проинформировал Леус.

В воскресенье, 14 июня, характер погоды изменится незначительно. Как сообщается в прогнозе Леуса, местами возможен кратковременный дождь. Температурный фон в ночные часы составит от +14 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ветер ожидается умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что Хабаровск пережил мощный ливень, превративший улицы в реки.