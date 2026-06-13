Спирт все равно содержится: гастроэнтерологи назвали скрытую угрозу безалкогольного пива

Летом многие выбирают безалкогольное пиво, считая его безопасной альтернативой. Но гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» в беседе с интернет-изданием «Подмосковьем сегодня» ко Дню пивовара, 13 июня, предупредила: даже «ноль» может быть опасен для людей с заболеваниями ЖКТ, а также для некоторых других категорий граждан.

Многие уверены: раз алкоголя нет, значит, и вреда тоже. Но с точки зрения влияния на желудочно-кишечный тракт безалкогольное пиво во многом повторяет эффекты обычного.

Как безалкогольное пиво влияет на желудок

«Основное воздействие связано с продуктами брожения, углекислым газом и хмелем. Углекислота стимулирует выработку соляной кислоты в желудке, поэтому напиток может вызывать дискомфорт у людей с гастритом и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Безалкогольное пиво может провоцировать изжогу и раздражение слизистой оболочки ЖКТ», — пояснила Екатерина Кашух.

Что касается поджелудочной железы, здесь ситуация чуть сложнее.

«Безалкогольное пиво, особенно с остаточным содержанием солода, стимулирует панкреатическую секрецию почти так же, как и алкогольное. Но это нормальная физиологическая реакция, которая никакой угрозы для здоровья не представляет. Разница с обычным пивом в том, что отсутствует прямой токсический удар этанола по клеткам поджелудочной железы», — добавила эксперт.

Кому категорически нельзя пить безалкогольное пиво

Даже безалкогольное пиво противопоказано нескольким группам людей. Во-первых, это пациенты с хроническим панкреатитом в анамнезе. Даже в безалкогольном варианте напитка есть следы алкоголя, предупредила Кашух. Во-вторых, людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также с эрозивным гастритом тоже нельзя б/а пиво, добавила доктор. Углекислота и компоненты хмеля будут раздражать поврежденную слизистую и замедлять заживление.

В-третьих, напиток противопоказан при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

«Он расслабляет нижний пищеводный сфинктер и увеличивает продукцию кислоты, что провоцирует забросы», — добавила эксперт.

В-четвертых, «нулевка» запрещена людям с целиакией или непереносимостью глютена. Пиво варится из ячменя и содержит глютен, и отсутствие алкоголя на это никак не влияет, подчеркнула Кашух.

Абсолютное противопоказание действует для людей, которые проходят лечение от алкогольной зависимости.

«Даже минимальные дозы этанола и сам факт имитации пивного ритуала способны спровоцировать срыв», — предупредила врач.

Кроме того, безалкогольное пиво нельзя употреблять подросткам и не рекомендуется женщинам во время беременности. По словам эксперта, в напитке все равно присутствует спирт, хоть и в небольших количествах.

Фитоэстрогены: скрытая гормональная угроза

Фитоэстрогены в безалкогольном пиве сохраняются, поскольку их источник — хмель и солод.

«Основной фитоэстроген пива — 8-пренилнарингенин, который по химической структуре близок к женским половым гормонам и способен связываться с эстрогеновыми рецепторами», — объяснила Екатерина Кашух.

Для здорового мужчины эпизодическое употребление безопасно.

«Чтобы получить ощутимый эффект, нужны очень большие и регулярные объемы, которые в обычной жизни маловероятны», — уточнила врач.

Однако мужчинам с гинекомастией, ожирением или проходящим терапию по поводу рака предстательной железы стоит быть осторожнее. Для женщин умеренное количество фитоэстрогенов может даже оказывать мягкое стимулирующее действие. Но при эстрогензависимых состояниях — эндометриозе, миоме матки, некоторых формах рака молочной железы — любые дополнительные фитоэстрогены должны согласовываться с лечащим врачом.