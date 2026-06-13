АТОР назвала минимальную стоимость летнего отдыха за рубежом: от 100 тыс. руб. на человека

Российским туристам, планирующим провести летний отпуск за границей, стоит готовиться к расходам. О том, сколько сегодня стоит самая экономичная поездка на зарубежные курорты, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщили в организации, минимальная стоимость летнего отдыха за пределами страны на срок от семи до девяти дней составляет не менее 100-150 тыс. руб. Такая сумма, по данным АТОР, потребуется на одного взрослого путешественника. Что касается поездок с детьми, то бюджетный отдых для ребенка обойдется родителям примерно в 80-100 тыс. руб.

«Более или менее качественный зарубежный отдых (семь-девять дней, с перелетом, размещение в отеле три-четыре звезды, все включено) этим летом будет стоить не менее 100-150 тыс. руб. на взрослого и около 80-100 тыс. руб. – на ребенка на любом направлении. Это довольно усредненная стоимость бюджетного отдыха», — сказали в АТОР.

В ассоциации также указали, что российские туристы при желании могут найти и так называемые «предельно дешевые» варианты отдыха за рубежом. Однако представители АТОР предупреждают: в погоне за минимальной ценой важно отдавать себе отчет в возможных последствиях.

Как пояснили в пресс-службе, при крайне низкой стоимости путевки даже в том случае, если отель будет позиционировать себя как пятизвездочный, реальный уровень сервиса может оказаться крайне минималистичным.

Как уточнили в АТОР, конкретные цифры уже можно привести на примере Турции — одного из самых популярных направлений у российских туристов. В очень бюджетные отели категории три-четыре звезды во второй половине июня, по данным ассоциации, можно улететь из Москвы на семь ночей за 105-110 тыс. руб. на двоих. В указанную сумму, поясняют эксперты, уже включен перелет и питание по системе «все включено».

Тем, кто рассчитывает на более высокий уровень комфорта, стоит присмотреться к бюджетным пятизвездочным отелям на первой линии. Стоимость недельного тура в такой гостинице, сообщили в пресс-службе, начинается от 142-145 тыс. руб. на двоих. Разница в цене по сравнению с «трешками» и «четверками» составляет около 30-40 тыс. руб., но, как отмечают туроператоры, уровень сервиса и расположение у моря часто оправдывают эту переплату.

«Туроператоры рекомендуют – в июне бронировать туры на сентябрь: цены сейчас иногда даже ниже, чем июньские», — поделились в АТОР.

Ранее сообщалось, что отели Турции резко меняют режим работы.