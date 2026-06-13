Поиски пропавшего на Камчатке волонтера продолжаются: обследованы десятки километров тайги

На Камчатке продолжается масштабная поисковая операция по поиску волонтера, который исчез во время поисков охотника, пропавшего еще в конце прошлого года. К операции привлечены спасатели, полиция и добровольцы, а обследование местности ведется как с воздуха, так и на земле.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в Быстринском округе спасатели обследовали около 30 квадратных километров лесного массива с борта вертолета Ми-8. Поиски также проводились наземными группами в районе охотничьей избушки, куда ранее не вернулся пропавший мужчина.

Кроме сотрудников МЧС, в операции участвуют краевые спасатели, волонтеры и представители полиции. Пешие группы обследовали территорию общей протяженностью более семи километров.

Несмотря на масштабные работы, установить местонахождение пропавшего пока не удалось. Поисковая операция продолжается.

По данным спасательных служб, группа добровольцев отправилась в тайгу 9 июня для поиска охотника, который числится пропавшим с ноября 2025 года. Во время поисков участники разделились, после чего один из волонтеров перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что иностранные авиакомпании стали чаще заправляться в России из-за роста цен на топливо за рубежом.