Кошмар пенсионеров: диетолог раскрыла, какая каша поднимает сахар быстрее шоколада

Каша — традиционный русский завтрак, но после 55 лет метаболизм меняется, и то, что было полезно в молодости, может навредить. Как рассказала REGIONS диетолог Мария Стаховская, главный страх пенсионеров — скачки сахара — напрямую зависит от выбора крупы и способа приготовления. Эксперт объяснила, какие каши можно есть без опаски, почему манка оказалась в черном списке и как превратить полезную гречку во вредное блюдо одной ложкой сахара.

В зрелом возрасте, когда обмен веществ замедляется, каша может стать идеальным завтраком. Она дает энергию на несколько часов, не перегружая пищеварение. Сложные углеводы расщепляются медленно, не вызывая резких скачков сахара и инсулина. Клетчатка улучшает работу кишечника, снижает холестерин и помогает контролировать вес.

В беседе с REGIONS диетолог Мария Стаховская пояснила, что после 55 лет каша на завтрак должна быть, если нет серьезных противопоказаний. Но не все каши одинаково полезны, и способ приготовления имеет огромное значение.

Главный показатель: гликемический индекс

Главный ориентир для человека после 55 лет — гликемический индекс (ГИ). Чем он выше, тем быстрее углеводы всасываются в кровь и тем выше скачок сахара. Пожилым людям, особенно с диабетом или преддиабетом, нужны каши с низким и средним ГИ.

В зеленую зону (ГИ до 55) попали: гречневая каша (ГИ 50-55), овсяная из цельной крупы (ГИ 50-55), перловка (ГИ 20-30 — самая низкая!), киноа (ГИ 35-45), булгур (ГИ 45-50), ячневая каша (ГИ 40-50) и чечевичная (ГИ 25-30). В желтую зону (ГИ 55-70) — бурый рис, кукурузная каша и овсяные хлопья быстрого приготовления. В красную зону (ГИ выше 70) — белый шлифованный рис (ГИ 75-85), манка (ГИ 70-80 — самая вредная!) и пшенная каша (ГИ 70-75).

Диетолог подчеркнула: манную кашу она пациентам после 55 лет запрещает. Она дает резкий скачок сахара, почти как чистая глюкоза. Белый рис лучше заменить на бурый. А гречка и овсянка из цельной крупы — самое то. И никаких каш быстрого приготовления из пакетиков.

Как есть каши без вреда для сахара

Даже полезную кашу можно испортить. Вот правила для пожилых людей. Варить лучше на воде, а не на молоке — молоко содержит лактозу, которая дополнительно повышает ГИ. Если хочется на молоке, стоит разбавлять его водой 1:1. Не добавлять сахар, мед, варенье или сгущенку. Для сладости использовать свежие ягоды, фрукты или корицу. Достаточно чайной ложки сливочного масла или столовой ложки растительного.

Чтобы каша лучше насыщала и не давала скачков сахара, диетолог советует добавлять белок: горсть орехов, семена льна или чиа, творог или йогурт. Не солить сильно — избыток соли вреден для сердца и сосудов. И выбирать цельную крупу, а не хлопья. Цельная овсяная крупа («геркулес») полезнее быстрорастворимых хлопьев.

По словам эксперта, если добавить в кашу ложку сахара и полстакана жирного молока, пользы от гречки не будет. Каша станет вредной. Сахар и молоко — главные враги. Стоит приучать себя есть пресные каши или слегка подслащенные ягодами.

Стоит ли завтракать кашами после 55

Да, стоит. Каши — один из лучших вариантов. Они дают энергию, улучшают работу кишечника, снижают холестерин, помогают контролировать вес и сахар. Отказываться от них не надо. Нужно лишь выбрать правильную крупу, варить на воде и не добавлять вредные ингредиенты.

При диабете или сильно повышенном сахаре лучше отдать предпочтение перловке, гречке, киноа или чечевице. Если сахар в норме — можно овсянку, булгур и ячку. А вот манку и белый рис лучше исключить полностью. Диетолог рекомендует начинать день с каши — это заряд бодрости и защита от болезней. Но каша должна быть правильной: на воде, без сахара, из цельного зерна.

Пример идеального завтрака

Полезный завтрак в зрелом возрасте может выглядеть так: гречневая каша на воде с тыквой или оливковым маслом; овсянка из цельной крупы с горстью ягод и щепоткой корицы; перловка с тушеными овощами; ячневая каша с кусочками яблока и семенами льна; или киноа с орехами и черникой. К такому завтраку стоит добавить стакан воды или травяного чая, а кофе выпить через час. Это обеспечит бодрость до обеда без сонливости и тяжести.